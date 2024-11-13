Директор «Патриота» и генерал Шестеров дали показания против Попова
Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. Обложка © parkpatriot.ru / Минобороны РФ
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова. По словам адвоката генерала армии Дениса Сагача, они согласились сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.
«В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес», — рассказал юрист.
Он добавил, что до задержания с Поповым, Ахмедовым и Шестеровым проводились очные ставки. На них генерал подробно рассказал, кому и для в каких целях он передавал денежные средства.
Ранее арестованного экс-замминистра обороны Павла Попова обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, он вместе с сообщниками прибавил к своему состоянию 30 миллионов рублей, пока был ответственным за парк «Патриот». Теперь Попову грозит до десяти лет тюрьмы. У него также была найдена недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.