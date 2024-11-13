Директор «Патриота» и генерал Шестеров дали показания против Попова

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова. По словам адвоката генерала армии Дениса Сагача, они согласились сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

«В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес», — рассказал юрист.