Ещё одно обвинение против генерала Спартака схлопнулось на этапе проверки

Администрация Запорожской области отказалась от статуса потерпевшей стороны в уголовном деле против бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам слушаний в Тамбовском гарнизонном военном суде.

«Сегодня в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области, который заявил, что руководство региона не признаёт себя потерпевшей стороной, так как действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено», — сказал инсайдер.