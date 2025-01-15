Ещё одно обвинение против генерала Спартака схлопнулось на этапе проверки
Власти Запорожья отказались от статуса потерпевших в деле генерала Попова
Генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Обложка © Life.ru
Администрация Запорожской области отказалась от статуса потерпевшей стороны в уголовном деле против бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам слушаний в Тамбовском гарнизонном военном суде.
«Сегодня в суде был допрошен представитель администрации Запорожской области, который заявил, что руководство региона не признаёт себя потерпевшей стороной, так как действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено», — сказал инсайдер.
Он пояснил, что запорожские власти отказались подавать иск о возмещении вреда к генералу с позывным Спартак в связи с отсутствием такового.
Напомним, командарма Ивана Попова арестовали в мае 2024 года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По версии СК, офицер похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально генерала Спартака хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись командарма в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и Спартака подставили.