Прокуратура заявила о лудомании у арестованного генерала Спартака

Прокуратура заявила о лудомании у задержанного экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак, которого обвиняют в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается ТАСС, генерал-лейтенант Олег Цоков организовал похитившую из госбюджета более 114,5 миллиона рублей преступную группу, куда вошли Попов и бизнесмен Сергей Моисеев.