Прокуратура заявила о лудомании у арестованного генерала Спартака
Прокурор: Генерал Цоков использовал лудоманию Попова для его вовлечения в ОПГ
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Прокуратура заявила о лудомании у задержанного экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с позывным Спартак, которого обвиняют в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается ТАСС, генерал-лейтенант Олег Цоков организовал похитившую из госбюджета более 114,5 миллиона рублей преступную группу, куда вошли Попов и бизнесмен Сергей Моисеев.
«Зная увлечённость Попова ставками на результаты спортивных событий, путём подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырёх миллионов рублей, путём уговора Моисеева, разработал преступный план», — говорится в обвинительном заключении.
Отметим, что уголовное дело против Цокова прекратили, поскольку он умер ещё в 2023 году. Сам Попов на суде отверг обвинение в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.
Напомним, Ивана Попова арестовали в мае этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации следствия, военнослужащий похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись генерала Спартака в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.