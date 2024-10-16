Бывший командующий 58-й армией Спартак в суде отверг «99% липовых обвинений»

Задержанный экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак полностью отрицает свою вину по делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. С данным заявлением он выступил в Тамбовском гарнизонном военном суде.

«99% оглашённых сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — сказал Попов после оглашения прокурором обвинительного заключения.