Бывший командующий 58-й армией Спартак в суде отверг «99% липовых обвинений»
Экс-командующий 58-й армией Попов не признал вину в мошенничестве и подлоге
Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru
Задержанный экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак полностью отрицает свою вину по делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. С данным заявлением он выступил в Тамбовском гарнизонном военном суде.
«99% оглашённых сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — сказал Попов после оглашения прокурором обвинительного заключения.
В ходе данного заседания полностью признал вину в мошенничестве фигурант дела Попова бизнесмен Сергей Моисеев.
Напомним, Ивана Попова арестовали в мае этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации следствия, военнослужащий похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись генерала Спартака в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «липа», и офицера подставили.