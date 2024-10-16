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16 октября, 14:34

Бывший командующий 58-й армией Спартак в суде отверг «99% липовых обвинений»

Экс-командующий 58-й армией Попов не признал вину в мошенничестве и подлоге

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru

Задержанный экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак полностью отрицает свою вину по делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. С данным заявлением он выступил в Тамбовском гарнизонном военном суде.

«99% оглашённых сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — сказал Попов после оглашения прокурором обвинительного заключения.

В ходе данного заседания полностью признал вину в мошенничестве фигурант дела Попова бизнесмен Сергей Моисеев.

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Напомним, Ивана Попова арестовали в мае этого года. Ему инкриминируют мошенничество и служебный подлог. По информации следствия, военнослужащий похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально Попова хотели отправить в СИЗО, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Экспертиза установила, что подпись генерала Спартака в документах, ставших уликой по его делу, была подделана. Защита после этого заговорила о том, что дело – «‎липа», и офицера подставили.

Николай Рюмин
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