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16 октября, 11:25

Генерал Спартак не смог добиться отвода «предвзятого» судьи

Бывший командарм Попов потребовал отвода судьи от дела, но ему было отказано

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, проходящий по делу о хищении металлопроката для СВО на сумму в 130 миллионов рублей, потребовал отстранить судью Дмитрия Летуновского от процесса. Ходатайство он озвучил в Тамбовском гарнизонном военном суде перед началом заседания по делу.

«В судебном заседании были установлены обстоятельства, дающие [основания] полагать, что судья Дмитрий Летуновский лично заинтересован в исходе данного уголовного дела. В действиях председательствующего [судьи] однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне и стремление к постановлению обвинительного приговора«, — попросил генерал Спартак.

Летуновский счёл доводы Попова недостаточными и отклонил ходатайство. Судья продолжил процесс.

Военный суд в Тамбове продлил арест генерал-майора Ивана Попова на полгода
Военный суд в Тамбове продлил арест генерал-майора Ивана Попова на полгода

Напомним, арест Ивана Попова произошёл в мае. Ему вменяют вину за мошеннические действия и служебный подлог. По данным следствия, генерал похитил более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для защитных конструкций в зоне СВО, на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально офицера хотели отправить в изолятор, но позже мера пресечения была изменена на домашний арест. Уже сообщалось, что слушания по уголовному делу начнутся в Тамбовском гарнизонном военном суде в октябре этого года.

Мария Любицкая
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