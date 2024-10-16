Генерал Спартак не смог добиться отвода «предвзятого» судьи

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, проходящий по делу о хищении металлопроката для СВО на сумму в 130 миллионов рублей, потребовал отстранить судью Дмитрия Летуновского от процесса. Ходатайство он озвучил в Тамбовском гарнизонном военном суде перед началом заседания по делу.