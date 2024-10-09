Военный суд в Тамбове продлил арест генерал-майора Ивана Попова на полгода

По данным агентства, арест Попова продлили на полгода. Буйновский заявил, что в суде решили не менять подсудность на Запорожье. При этом материалы уголовного дела отказались возвращать прокурору для дополнительного расследования. Кроме того, суд не стал закрывать процесс по делу, хотя обвинитель настаивал на закрытии, аргументируя свою позицию тем, что в материалах содержится охраняемая служебная тайна.