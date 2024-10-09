Военный суд в Тамбове продлил арест генерал-майора Ивана Попова на полгода
Генерал-майор Иван Попов. Фото © Life.ru
Гарнизонный военный суд в Тамбове решил продлить домашний арест экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Спартака Сергея Буйновского.
По данным агентства, арест Попова продлили на полгода. Буйновский заявил, что в суде решили не менять подсудность на Запорожье. При этом материалы уголовного дела отказались возвращать прокурору для дополнительного расследования. Кроме того, суд не стал закрывать процесс по делу, хотя обвинитель настаивал на закрытии, аргументируя свою позицию тем, что в материалах содержится охраняемая служебная тайна.
16 октября в 10:30 планируется начать новое заседание по делу генерал-майора Попова.
Напомним, что Ивана Попова арестовали в мае. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. По информации правоохранителей, он сумел похитить более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые должны были использоваться для военных нужд спецоперации. Стоимость похищенного составила 130 миллионов рублей.