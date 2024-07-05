Дело генерала Цокова о мошенничестве было прекращено в связи с его гибелью

Уголовное дело о мошенничестве в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова было закрыто в связи с его гибелью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Главным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Материалы этого дела, а также ещё одного фигуранта, Моисеева, были выделены в отдельное производство.

Следствие предполагает, что трое фигурантов действовали вместе в организованной группе. Цоков погиб летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя РФ. Моисеев и Попов находятся в СИЗО.