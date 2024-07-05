Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 04:41

Дело генерала Цокова о мошенничестве было прекращено в связи с его гибелью

Олег Цоков. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Олег Цоков. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Уголовное дело о мошенничестве в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова было закрыто в связи с его гибелью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Главным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Материалы этого дела, а также ещё одного фигуранта, Моисеева, были выделены в отдельное производство.

Следствие предполагает, что трое фигурантов действовали вместе в организованной группе. Цоков погиб летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя РФ. Моисеев и Попов находятся в СИЗО.

В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака
В казну вернули 25 млн ущерба из 130 млн по делу генерала Спартака

Ранее генерал-майору Ивану Попову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Согласно документу, военные следователи уличили его ещё и в служебном подлоге, повлёкшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или государства.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров