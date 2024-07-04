Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 03:06

Арестованного за мошенничество генерала Попова обвинили в служебном подлоге

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову предъявили обвинение в окончательной редакции. Согласно документу, военные следователи уличили генерал-майора ещё и в служебном подлоге, повлёкшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или государства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Моему подзащитному излишне вменён дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве", — подтвердил информацию в беседе с агентством адвокат Попова.

Другой инсайдер уточнил, что в окончательной редакции обвинения изменена сумма ущерба. Если раньше она составляла более 130 миллионов рублей, то теперь лишь 105 миллионов. Обновлённые материалы по делу будут отправлены в прокуратуру, потом их рассмотрит военный суд.

Арестован второй фигурант дела Попова по обвинению в мошенничестве
Арестован второй фигурант дела Попова по обвинению в мошенничестве

Генерал-майора арестовали и заключили под стражу в конце мая этого года. Военного подозревают в хищении более 1700 тонн металлических изделий, из которых планировалось возвести фортификационные сооружения в зоне СВО. Вину в содеянном Попов не признал.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров