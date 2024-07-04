Арестованного за мошенничество генерала Попова обвинили в служебном подлоге
Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову предъявили обвинение в окончательной редакции. Согласно документу, военные следователи уличили генерал-майора ещё и в служебном подлоге, повлёкшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или государства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Моему подзащитному излишне вменён дополнительный признак [служебный подлог] из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве", — подтвердил информацию в беседе с агентством адвокат Попова.
Другой инсайдер уточнил, что в окончательной редакции обвинения изменена сумма ущерба. Если раньше она составляла более 130 миллионов рублей, то теперь лишь 105 миллионов. Обновлённые материалы по делу будут отправлены в прокуратуру, потом их рассмотрит военный суд.
Генерал-майора арестовали и заключили под стражу в конце мая этого года. Военного подозревают в хищении более 1700 тонн металлических изделий, из которых планировалось возвести фортификационные сооружения в зоне СВО. Вину в содеянном Попов не признал.