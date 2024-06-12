Арестован второй фигурант дела Попова по обвинению в мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд сообщил о появлении второго фигуранта в деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Некий Моисеев С.В., подозреваемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, заключён под стражу.

По информации следствия, арестованный действовал вместе с Поповым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым в составе организованной группы. Последний годом ранее погиб в зоне проведения спецоперации и был посмертно представлен к званию Героя России.