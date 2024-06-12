ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 03:12

Арестован второй фигурант дела Попова по обвинению в мошенничестве

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

235-й гарнизонный военный суд сообщил о появлении второго фигуранта в деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Некий Моисеев С.В., подозреваемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, заключён под стражу.

По информации следствия, арестованный действовал вместе с Поповым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым в составе организованной группы. Последний годом ранее погиб в зоне проведения спецоперации и был посмертно представлен к званию Героя России.

"[Моисееву С.В.] вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — рассказали ТАСС в суде.

Адвокат рассказал, что может спасти генерал-майора Попова от следствия
Адвокат рассказал, что может спасти генерал-майора Попова от следствия

Напомним, что бывший командующий 58-й армией был арестован и заключён под стражу в конце мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб составил 130 миллионов рублей. Свою вину генерал-майор не признал.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров