Арестован второй фигурант дела Попова по обвинению в мошенничестве
Иван Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
235-й гарнизонный военный суд сообщил о появлении второго фигуранта в деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Некий Моисеев С.В., подозреваемый в мошенничестве и превышении должностных полномочий, заключён под стражу.
По информации следствия, арестованный действовал вместе с Поповым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым в составе организованной группы. Последний годом ранее погиб в зоне проведения спецоперации и был посмертно представлен к званию Героя России.
"[Моисееву С.В.] вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — рассказали ТАСС в суде.
Напомним, что бывший командующий 58-й армией был арестован и заключён под стражу в конце мая. Его подозревают в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения фортификационных сооружений в зоне СВО. Нанесённый ущерб составил 130 миллионов рублей. Свою вину генерал-майор не признал.