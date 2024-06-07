Стал известен предполагаемый соучастник по делу генерал-майора Попова
Следствие считает погибшего замкома ЮВО Цокова соучастником по делу Ивана Попова
Иван Попов и Олег Цоков. Обложка © ТАСС / АР, Алексей Никольский
Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России (ВС) генерал-майор Иван Попов действовал в организованной группе с экс-заместителем командующего Южным военным округом, генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Такой версии придерживается следствие, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на материалы суда.
"Попов [по версии следствия] совершил хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере — 133 664 700 руб. — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым", — указано в сообщении.
Уточняется, что Цоков погиб в зоне спецоперации (СВО) летом прошлого года. Генерал-лейтенанта посмертно наградили званием Героя России.
Напомним, экс-командующий 58-й армией Вооружённых силы России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь заявил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения. Однако его адвокат опроверг дачу "изобличающих показаний".