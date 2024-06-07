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7 июня, 14:11

Стал известен предполагаемый соучастник по делу генерал-майора Попова

Следствие считает погибшего замкома ЮВО Цокова соучастником по делу Ивана Попова

Иван Попов и Олег Цоков. Обложка © ТАСС / АР, Алексей Никольский

Иван Попов и Олег Цоков. Обложка © ТАСС / АР, Алексей Никольский

Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России (ВС) генерал-майор Иван Попов действовал в организованной группе с экс-заместителем командующего Южным военным округом, генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Такой версии придерживается следствие, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на материалы суда.

"Попов [по версии следствия] совершил хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере — 133 664 700 руб. — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым", — указано в сообщении.

Уточняется, что Цоков погиб в зоне спецоперации (СВО) летом прошлого года. Генерал-лейтенанта посмертно наградили званием Героя России.

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Напомним, экс-командующий 58-й армией Вооружённых силы России Иван Попов (позывной Спартак) был арестован 21 мая за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он замешан в хищении металлопроката для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Общая сумма ущерба составила 130 миллионов рублей. При этом подозреваемый вину не признаёт. 7 июня следователь заявил, что Попов дал изобличающие показания на соучастников хищения. Однако его адвокат опроверг дачу "изобличающих показаний".

Дарья Нарыкова
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