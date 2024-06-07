Стал известен предполагаемый соучастник по делу генерал-майора Попова

Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России (ВС) генерал-майор Иван Попов действовал в организованной группе с экс-заместителем командующего Южным военным округом, генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Такой версии придерживается следствие, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на материалы суда.

"Попов [по версии следствия] совершил хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере — 133 664 700 руб. — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым", — указано в сообщении.