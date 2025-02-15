Бывший зам губернатора Югры за 7,5 млн помог местной УК навязать свои услуги жильцам домов
Экс-первый замгубернатора Югры Шипилов арестован за взятку в 7,5 млн рублей
Алексей Шипилов. Обложка © Telegram / Югра Z Официально
Силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в СК РФ и показали оперативные кадры задержания экс-чиновника.
Задержание экс-чиновника Югры. Видео © Telegram / Следком
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора ХМАО – Югры. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Суд уже арестовал Шипилова на два месяца. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы он получил взятку как минимум в 7,5 миллиона рублей за покровительство руководству управляющей компании. Подозреваемый незаконно попросил мэра одного из городов перевести жилые дома на обслуживание этой организации. Шипилов занимал должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа с 2016 года по октябрь 2024 года. Он решал вопросы внутренней и молодёжной политики, внешних связей, а также числился в департаменте кадровой политики и профилактики коррупции.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали заместителя начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Дениса Юрасова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.