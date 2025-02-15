Бывший зам губернатора Югры за 7,5 млн помог местной УК навязать свои услуги жильцам домов

Суд уже арестовал Шипилова на два месяца. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 годы он получил взятку как минимум в 7,5 миллиона рублей за покровительство руководству управляющей компании. Подозреваемый незаконно попросил мэра одного из городов перевести жилые дома на обслуживание этой организации. Шипилов занимал должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа с 2016 года по октябрь 2024 года. Он решал вопросы внутренней и молодёжной политики, внешних связей, а также числился в департаменте кадровой политики и профилактики коррупции.