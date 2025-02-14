Бывший вице-губернатор Ульяновской области Эдель получил 12 лет колонии
Бывший вице-губернатор Ульяновской области Игорь Эдель. Фото © simbirsk.city
Бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей за получение взятки в крупном размере. О приговоре сообщает Генпрокуратура.
«Окончательно назначить Эделю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 8 лет», — сказала судья.
Такое решение вынес Ленинский районный суд Ульяновска после рассмотрения дела, в ходе которого было доказано получение Эделем крупных взяток в период его службы.
Напомним, что Эделя арестовали ещё в августе 2023 года за получение взятки в крупном размере. Вместе с ним за решётку также отправили мэра Димитровграда Андрея Большакова и помощника Дмитрия Смирнова. После ситуации губернатор Ульяновской области Алексей Русских уволил мэра с поста. Все фигуранты проходили по громкому делу об откатах на нацпроекте.