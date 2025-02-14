Бывший вице-губернатор Ульяновской области Эдель получил 12 лет колонии

Бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей за получение взятки в крупном размере. О приговоре сообщает Генпрокуратура.

«Окончательно назначить Эделю наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 8 лет», — сказала судья.