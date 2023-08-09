Советник ульяновского губернатора арестован по громкому делу об откатах на нацпроекте

Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель арестован на два месяца, до 7 октября 2023 года включительно, за получение взятки в крупном размере. Он проходит по тому же громкому делу об откатах на нацпроекте, что и теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков.