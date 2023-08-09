Советник ульяновского губернатора арестован по громкому делу об откатах на нацпроекте
Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель арестован на два месяца
Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. Фото © simbirsk.city
Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель арестован на два месяца, до 7 октября 2023 года включительно, за получение взятки в крупном размере. Он проходит по тому же громкому делу об откатах на нацпроекте, что и теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков.
"Суд избрал Эделю Игорю Олеговичу 02 января 1956 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца 00 суток", — сообщила Лайфу пресс-служба Ленинского районного суда Ульяновска.
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Напомним, первым задержали Большакова. При себе у него обнаружили более миллиона рублей. Мэр при этом закрылся в авто и оказывал сопротивление силовикам, из-за чего те открыли огонь. Позже стало известно о задержании Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение уволить градоначальника в связи с утратой доверия. Сегодня это одобрила гордума.