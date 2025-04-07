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7 апреля, 05:49

Генпрокуратура намерена изъять у иркутских депутатов и чиновников крупнейший завод ПВХ

«Ъ»: Генпрокуратура хочет изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова

Здание Генпрокуратуры России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Здание Генпрокуратуры России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Активы крупнейшего производителя поливинилхлорида (ПВХ) в РФ «Саянскхимпласт», который принадлежит экс-депутату Виктору Круглову, призвали обратить в доходы государства. С данной инициативой выступила Генеральная прокуратура России.

Как пишет «Коммерсант», ответчиком выступает сам Виктор Круглов, который ранее занимал пост главы законодательного собрания Иркутской области, а также экс-гендиректор предприятия Николай Мельник. По предварительным оценкам, активы «Саянскхимпласта» насчитывают 79 миллиардов рублей. На имущество предприятия уже наложен обеспечительный арест.

В прокуратуре уточнили, что Круглов, будучи владельцем предприятия, пользовался собственным статусом для «личного обогащения», создавая «преференции и неконкурентные преимущества собственному бизнесу». Уточняется, что экс-депутат занимался декларированием неправомерно полученного доход от хозяйственной деятельности завода, а также выводил деньги на счета офшорных предприятий.

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Мария Любицкая
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