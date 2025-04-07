Генпрокуратура намерена изъять у иркутских депутатов и чиновников крупнейший завод ПВХ

Активы крупнейшего производителя поливинилхлорида (ПВХ) в РФ «Саянскхимпласт», который принадлежит экс-депутату Виктору Круглову, призвали обратить в доходы государства. С данной инициативой выступила Генеральная прокуратура России.

Как пишет «Коммерсант», ответчиком выступает сам Виктор Круглов, который ранее занимал пост главы законодательного собрания Иркутской области, а также экс-гендиректор предприятия Николай Мельник. По предварительным оценкам, активы «Саянскхимпласта» насчитывают 79 миллиардов рублей. На имущество предприятия уже наложен обеспечительный арест.