ФСБ показала видео задержания бывшего чиновника Росморречфлота за взятки
ФСБ России опубликовала видео задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, который подозревается в получении взяток на сумму 8,5 миллиона рублей.
Задержание взяточника из Росморречфлота. Видео © ЦОС ФСБ России
На записи видно, как оперативники входят в его жилище. Задержанный лежит на полу с руками за головой. Также в ролике показаны виды его загородного дома, на территории которого есть пруд. Кроме того, в двухэтажном здании установлен камин.
Как ранее сообщал Life.ru, в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя управления транспортной безопасности Росморречфлота. Установлено, что с 2014 по 2022 год он регулярно принимал взятки от бизнесмена. В частности, согласно материалам дела, в июле 2019 года чиновник получил взятку в виде двух объектов недвижимости на общую сумму 8,5 миллиона рублей — квартиры за 8 миллионов и машино-места за 500 тысяч.
ЦОС ФСБ России