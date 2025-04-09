ФСБ показала видео задержания бывшего чиновника Росморречфлота за взятки

ФСБ России опубликовала видео задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, который подозревается в получении взяток на сумму 8,5 миллиона рублей.

Задержание взяточника из Росморречфлота. Видео © ЦОС ФСБ России

На записи видно, как оперативники входят в его жилище. Задержанный лежит на полу с руками за головой. Также в ролике показаны виды его загородного дома, на территории которого есть пруд. Кроме того, в двухэтажном здании установлен камин.