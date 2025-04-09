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9 апреля, 09:25

ФСБ показала видео задержания бывшего чиновника Росморречфлота за взятки

ФСБ России опубликовала видео задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, который подозревается в получении взяток на сумму 8,5 миллиона рублей.

Задержание взяточника из Росморречфлота. Видео © ЦОС ФСБ России

На записи видно, как оперативники входят в его жилище. Задержанный лежит на полу с руками за головой. Также в ролике показаны виды его загородного дома, на территории которого есть пруд. Кроме того, в двухэтажном здании установлен камин.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя управления транспортной безопасности Росморречфлота. Установлено, что с 2014 по 2022 год он регулярно принимал взятки от бизнесмена. В частности, согласно материалам дела, в июле 2019 года чиновник получил взятку в виде двух объектов недвижимости на общую сумму 8,5 миллиона рублей — квартиры за 8 миллионов и машино-места за 500 тысяч.

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ЦОС ФСБ России

Александра Мышляева
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