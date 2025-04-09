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Регион
9 апреля, 08:03

ФСБ задержала бывшего чиновника Росморречфлота за взятки в течение восьми лет

В Москве за взятку арестован бывший замначальника управления Росморречфлота

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Сотрудники ФСБ задержали в Москве экс-заместителя главы управления транспортной безопасности Росморречфлота. Установлено, что с 2014 года до 2022 года он систематически получал взятки от некого бизнесмена в обмен на покровительство и попустительство по службе.

Так, по данным следствия, в июле 2019 года чиновник получил взятку в виде двух объектов недвижимости на сумму 8,5 миллиона рублей — квартиры за 8 млн и машино-места за 500 тысяч.

«За указанное вознаграждение он осуществлял общее покровительство и попустительство по службе при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией», — сообщили в СК.

Дорогомиловский районный суд столицы арестовал бывшего чиновника, а СК возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

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Ранее сообщалось, что бывшего первого вице-премьера Коми арестовали по делу о получении взятки. Защита пыталась смягчить меру пресечения, но суд остался непреклонен.

Ольга Сливченко
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