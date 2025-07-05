Семья министра обороны Украины Рустема Умерова проживает в Соединённых Штатах, а именно во Флориде, в доме с шикарным бассейном и картинной галереей. Такое заявление сделала руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк, её слова публикует украинское издание «Страна.ua».

«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых», — отметила она.

Каленюк также обрушилась с критикой на Умерова из-за провалов в работе системы ПВО и её неспособности сбивать дроны. Она язвительно заметила, что министра обороны Незалежной эта проблема вряд ли волнует, учитывая тот факт, что его родные находятся в США, за океаном, где их безопасности точно ничто не угрожает.