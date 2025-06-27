Умеров: Более четырёх миллионов дронов будет поставлено ВСУ в этом году

Министр обороны Украины Рустем Умеров, заявил о масштабной программе по оснащению армии ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным издания «Страна.ua», в текущем году ВС Украины должны получить свыше 4 миллионов дронов различных типов.

«Более четырёх миллионов дронов будет поставлено ВСУ в этом году», — сказал Умеров.

Особое внимание планируют уделить поставкам дронов-перехватчиков — это новый класс БПЛА, предназначенный для борьбы с российскими ударными дронами. Умеров отметил, что первые испытания показали высокую эффективность этих систем в перехвате типа «Герань-2».