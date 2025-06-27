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27 июня, 12:59

Умеров: Более четырёх миллионов дронов будет поставлено ВСУ в этом году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Министр обороны Украины Рустем Умеров, заявил о масштабной программе по оснащению армии ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным издания «Страна.ua», в текущем году ВС Украины должны получить свыше 4 миллионов дронов различных типов.

«Более четырёх миллионов дронов будет поставлено ВСУ в этом году», — сказал Умеров.

Особое внимание планируют уделить поставкам дронов-перехватчиков — это новый класс БПЛА, предназначенный для борьбы с российскими ударными дронами. Умеров отметил, что первые испытания показали высокую эффективность этих систем в перехвате типа «Герань-2».

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Ранее сообщалось, что Украина хочет атаковать Россию десятками тысяч дальнобойных дронов. По словам Умерова, Киев намерен нарастить интенсивность и масштаб ударов».

Наталья Афонина
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