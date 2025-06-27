Путин: Мединский и Умеров регулярно контактируют по вопросам переговоров

Главы российской и украинской переговорных делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поддерживают постоянную связь и обсуждают вопросы по телефону. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

Глава государства отметил, что дату третьего раунда переговоров России и Украины предстоит определить руководители переговорных групп. Они уже начали выбирать день новой встречи.

«А вот когда конкретно [состоится третий раунд переговоров], это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте, в оперативном. Друг с другом, они созваниваются, и, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи», — заявил Путин.