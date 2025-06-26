Захарова: Стамбул остаётся площадкой российско-украинских переговоров

Стамбул продолжает оставаться площадкой для переговоров между Россией и Украиной, сроки нового раунда определят главы делегаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что площадкой остаётся Стамбул», — отметила дипломат. Что касается сроков следующего раунда переговоров, добавила Захарова, то они будут согласованы руководителями делегаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. По его словам, сейчас стороны занимаются выполнением тех гуманитарных договорённостей, которые были достигнуты во время второго раунда.