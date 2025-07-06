Военная поддержка, оказываемая Норвегией Украине, не только истощает ресурсы самой Норвегии, но и усугубляет геополитическое положение Киева. Такое мнение высказывают авторы норвежского издания Steigan в своей публикации.

Журналисты отмечают, что Осло планирует выделить 6,5 млрд норвежских крон (около 50 млрд рублей) на передачу Украине беспилотников и технологий для БПЛА.

«Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. Это будет способствовать тому, что война продлится ещё немного, что украинцев погибнет ещё больше и что окончательный компромисс будет ещё хуже для Украины», — говорится в статье.