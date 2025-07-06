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6 июля, 03:10

«Исход войны это не изменит»: В Норвегии считают, что военная помощь вредит Украине

Steigan: Военная помощь Украине истощает ресурсы Норвегии и затягивает конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / May_Lana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / May_Lana

Военная поддержка, оказываемая Норвегией Украине, не только истощает ресурсы самой Норвегии, но и усугубляет геополитическое положение Киева. Такое мнение высказывают авторы норвежского издания Steigan в своей публикации.

Журналисты отмечают, что Осло планирует выделить 6,5 млрд норвежских крон (около 50 млрд рублей) на передачу Украине беспилотников и технологий для БПЛА.

«Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. Это будет способствовать тому, что война продлится ещё немного, что украинцев погибнет ещё больше и что окончательный компромисс будет ещё хуже для Украины», — говорится в статье.

Стало известно, на сколько хватит боеприпасов Украине без помощи США
Стало известно, на сколько хватит боеприпасов Украине без помощи США

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Причиной такого решения стало истощение собственных запасов вооружений. Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби лично принял решение о приостановке поставок некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов.

Антон Голыбин
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