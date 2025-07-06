Подполковник армии США Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале резко осудил подход украинского руководства к разрешению конфликта. По его словам, Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, полностью отказался от рассмотрения мирных инициатив и продолжает демонстрировать уверенность в скорой победе, не соответствующую реальному положению дел.

Дэвис заявил, что позиция сенаторов США о наличии средств для принуждения России к миру не соответствует действительности. Он выразил убеждение, что подобные заявления являются бредовыми и не приведут к желаемому эффекту, равно как и поставки ограниченного количества зенитных ракет. Американский военный подчеркнул, что настало время перейти к обсуждению фундаментальных вопросов мирного урегулирования.

«Зеленский не высказывает даже ни одной мысли по поводу завершения конфликта. Наоборот, он ведёт себя так, будто его страна вот-вот победит. <...> Всем его сторонникам я советую взглянуть на карту боевых действий», — заявил Дэвис.