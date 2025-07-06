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6 июля, 09:20

Американский офицер разнёс Зеленского за отсутствие мирных инициатив

Подполковник Дэвис: У Зеленского нет мысли о завершении конфликта на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале резко осудил подход украинского руководства к разрешению конфликта. По его словам, Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, полностью отказался от рассмотрения мирных инициатив и продолжает демонстрировать уверенность в скорой победе, не соответствующую реальному положению дел.

Дэвис заявил, что позиция сенаторов США о наличии средств для принуждения России к миру не соответствует действительности. Он выразил убеждение, что подобные заявления являются бредовыми и не приведут к желаемому эффекту, равно как и поставки ограниченного количества зенитных ракет. Американский военный подчеркнул, что настало время перейти к обсуждению фундаментальных вопросов мирного урегулирования.

«Зеленский не высказывает даже ни одной мысли по поводу завершения конфликта. Наоборот, он ведёт себя так, будто его страна вот-вот победит. <...> Всем его сторонникам я советую взглянуть на карту боевых действий»,заявил Дэвис.

Военный эксперт подчеркнул, что как Москва, так и Вашингтон уже давно осознали реальную расстановку сил на украинском фронте и понимают неизбежность мирных переговоров. Однако киевское руководство продолжает испытывать трудности с адекватным восприятием ситуации.

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Ранее, 3 июля, президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин уже обсуждали по телефону вопросы безопасности и ситуацию в Украине. Зеленский, в свою очередь, оценил и свой недавний разговор с американским лидером как «лучший из всех», отметив, что в ходе беседы поднималась тема систем ПВО.

Алиса Хуссаин
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