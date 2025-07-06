Украина столкнулась с беспрецедентным демографическим и экономическим кризисом, заявил политический обозреватель Kp.ru Александр Гришин. По его словам, страна уже потеряла почти половину (40%) трудоспособного населения и теряет шанс на восстановление.

«74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата. При этом работают только 27% людей старше 50 лет, но большинство из них (69% мужчин и 67% женщин этого возраста) жалуются на дискриминацию при приёме на работу», — заявил он.

По его мнению, в системе образования остаются лишь 3,7 миллиона детей. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться: в 2023 году родилось всего 176 тысяч младенцев при 495 тысячах умерших. За последние 33 года доля пенсионеров выросла почти вдвое — с 12% до 22%.

Также Гришин считает, что экономику страны не удастся перезапустить без срочного прекращения боевых действий, однако нынешняя власть не готова к переговорам. Международные игроки вроде BlackRock уже отказываются от планов по восстановлению Украины.