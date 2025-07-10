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Регион
10 июля, 10:28

«Альфа и такса»: Радио «Судного дня» выдало в эфир сразу два загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передало 10 июля два кодовых сообщения

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радио Судного дня», дважды за утро 10 июля вышла в эфир с загадочными кодовыми сообщениями.

Сообщение на радиостанции УВБ-76 утром 10 июля. Аудиозапись © Телеграм / УВБ-76 логи

«Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759», — говорится в первой за утро публикации.

Позже, в 11:07, в эфир вышло ещё одно закодированное послание: «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516».

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После отказа США в поставках на Украину радио «Судного дня» также активизировалось – в эфире прозвучало слово «умелец». Позже поступило ещё два загадочных послания.

Андрей Бражников
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