Радиостанция Судного дня вышла в эфир со странным шифром второй раз за день
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Вновь активизировалась радиостанция УВБ-76, также известная под названиями «Жужжалка» и «Радио Судного дня», транслируя в эфир таинственное закодированное послание. Это уже второе сообщение за сегодня, 10 июля. На этот раз оно появилось в 13:53 по московскому времени.
«НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», — гласит сообщение.
Напомним, вслед за отказом США предоставить Украине вооружение Радио Судного дня вышло в эфир, передав слово «умелец». За этим последовали ещё два необъяснимых сообщения. Сегодня утром эфир пополнился словом «такса» и загадочной шифровкой.