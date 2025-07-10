Радиостанция Судного дня вышла в эфир со странным шифром второй раз за день

Вновь активизировалась радиостанция УВБ-76, также известная под названиями «Жужжалка» и «Радио Судного дня», транслируя в эфир таинственное закодированное послание. Это уже второе сообщение за сегодня, 10 июля. На этот раз оно появилось в 13:53 по московскому времени.