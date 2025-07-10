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10 июля, 12:14

Радиостанция Судного дня вышла в эфир со странным шифром второй раз за день

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Вновь активизировалась радиостанция УВБ-76, также известная под названиями «Жужжалка» и «Радио Судного дня», транслируя в эфир таинственное закодированное послание. Это уже второе сообщение за сегодня, 10 июля. На этот раз оно появилось в 13:53 по московскому времени.

«НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726», — гласит сообщение.

УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины
УВБ-76: «Радиостанция Судного дня» и все её сигналы во время переговоров России и Украины

Напомним, вслед за отказом США предоставить Украине вооружение Радио Судного дня вышло в эфир, передав слово «умелец». За этим последовали ещё два необъяснимых сообщения. Сегодня утром эфир пополнился словом «такса» и загадочной шифровкой.

Николь Вербер
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