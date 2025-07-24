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24 июля, 15:03

Радиостанция Судного дня рассказала о «неудержимом» и «кремлёвском»

Радиостанция Судного дня передала сообщение со словом кремлёвский

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала серию загадочных сообщений после проведения российско-украинских переговоров. Судя по послания, «жужжалка» придерживается пророссийской позиции. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.

Так, 24 июля в 12:23 по московскому времени в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали десять кодовых слов, включая «Пекинский», «Гималайский» и «Кремлёвский».

«Коммунике, пекинский, краснохряк, гималайский, шламоброд, крашотреф, ключица, неудержимый, кремлëвский, пледозвон» — все десять слов, которое прожужжала радиостанция сегодня.

Особое внимание наблюдателей привлекло совпадение времени передачи с третьим раундом переговоров между Россией и Украиной.

К слову, с 1970-х годов коротковолновая станция УВБ-76 ведёт непрерывное вещание, приковывая внимание специалистов и энтузиастов по всему миру. Её основной сигнал представляет собой характерное шипение с периодическими тресками, иногда прерываемое голосовыми сообщениями на русском языке.

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Ранее радиостанция УВБ-76 установила суточный рекорд по количеству передач, повторив прошлогодний максимум, озвучив в эфире 24 отдельных сообщения. Такой показатель полностью соответствует рекордным значениям, зафиксированным в прошлом году.

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Алиса Хуссаин
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