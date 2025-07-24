Радиостанция Судного дня рассказала о «неудержимом» и «кремлёвском»

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала серию загадочных сообщений после проведения российско-украинских переговоров. Судя по послания, «жужжалка» придерживается пророссийской позиции. Об этом рассказал телеграм-канал, который следит за загадочными сообщениями станции.

Так, 24 июля в 12:23 по московскому времени в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали десять кодовых слов, включая «Пекинский», «Гималайский» и «Кремлёвский».

«Коммунике, пекинский, краснохряк, гималайский, шламоброд, крашотреф, ключица, неудержимый, кремлëвский, пледозвон» — все десять слов, которое прожужжала радиостанция сегодня.

Особое внимание наблюдателей привлекло совпадение времени передачи с третьим раундом переговоров между Россией и Украиной.

К слову, с 1970-х годов коротковолновая станция УВБ-76 ведёт непрерывное вещание, приковывая внимание специалистов и энтузиастов по всему миру. Её основной сигнал представляет собой характерное шипение с периодическими тресками, иногда прерываемое голосовыми сообщениями на русском языке.