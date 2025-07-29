Плюсохлыщ, Плисомыс и компания: Радиостанция Судного дня снова «зажужжала»

Так называемая Радиостанция Судного дня (УВБ-76) вышла на связь с тремя сообщениями 28 июля. Передача закодированной информации началась накануне в 19.23 мск.

«Жужжалка» передала три слова: ПЛЮСОХЛЫЩ, ПЛИСОМЫС и ГРАДИЕНТ.

Ранее УВБ-76 выходила на связь 24 июля. В эфире радиостанции прозвучали десять кодовых слов, включая «Пекинский», «Гималайский» и «Кремлёвский». Серия загадочных сообщений появилась после проведения российско-украинских переговоров.