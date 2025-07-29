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Регион
29 июля, 09:45

Плюсохлыщ, Плисомыс и компания: Радиостанция Судного дня снова «зажужжала»

Радиостанция Судного дня вышла на связь с тремя сообщениями

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Так называемая Радиостанция Судного дня (УВБ-76) вышла на связь с тремя сообщениями 28 июля. Передача закодированной информации началась накануне в 19.23 мск.

«Жужжалка» передала три слова: ПЛЮСОХЛЫЩ, ПЛИСОМЫС и ГРАДИЕНТ.

«Такса»: Радио Судного дня выдало в эфир загадочное сообщение
«Такса»: Радио Судного дня выдало в эфир загадочное сообщение

Ранее УВБ-76 выходила на связь 24 июля. В эфире радиостанции прозвучали десять кодовых слов, включая «Пекинский», «Гималайский» и «Кремлёвский». Серия загадочных сообщений появилась после проведения российско-украинских переговоров.

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Александра Вишнякова
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