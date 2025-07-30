«Сегодня одно, завтра другое»: В ГД призвали не беспокоиться из-за новых дедлайнов Трампа
Депутат ГД Новиков: РФ ответит на ультиматум Трампа укреплением суверенитета
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России приходится далеко не первый раз сталкиваться с изменяющимися планами президента США Дональда Трампа, который в новом заявлении дал России 10 дней на достижение сделки по Украине, пригрозив в противном случае очередными санкциями. Москва уже давно научилась не зависеть от ультиматумов и отстаивать свои интересы независимо от давления извне. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.
России прежде всего в этой ситуации нужно понимать общую конфигурацию мировой политики и делать так, чтобы вне зависимости от конъюнктуры, которая возникает на международной арене, была возможность проводить свою собственную линию. России это уже удаётся, поскольку, взяв курс на защиту суверенитета, опираясь на наследие, в частности в оборонной сфере, ядерный потенциал, мы эти свои национальные интересы и суверенитет на мировой линии отстаиваем.
Парламентарий также отметил, что позиция России в отношениях с Западом сформирована всерьёз и надолго и она однозначно отражает интересы страны. В частности, санкции не достигают желаемого эффекта, что говорит о просчётах Коллективного Запада, рассчитывающего на быструю капитуляцию Москвы.
Он подчеркнул, что единственным эффективным ответом на ультиматумы Запада и Трампа в частности является усиление экономического потенциала страны. Это позволит России решать военные и оборонные задачи, расширять круг союзников и партнёров, в том числе в экономике, и таким образом увеличивать взаимозависимость с другими странами и влияние на мировую политику.
«Все понимают, как бы себя Трамп ни вёл, никто его к ответу за его позицию не привлечёт. Он может сегодня заявлять одно, завтра другое, послезавтра третье. Это единственная держава (США) в современном мире, которой позволяют так себя вести», — заключил депутат.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10–12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. В Кремле уже отреагировали на данное заявление.