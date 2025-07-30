«Сегодня одно, завтра другое»: В ГД призвали не беспокоиться из-за новых дедлайнов Трампа

России приходится далеко не первый раз сталкиваться с изменяющимися планами президента США Дональда Трампа, который в новом заявлении дал России 10 дней на достижение сделки по Украине, пригрозив в противном случае очередными санкциями. Москва уже давно научилась не зависеть от ультиматумов и отстаивать свои интересы независимо от давления извне. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.

России прежде всего в этой ситуации нужно понимать общую конфигурацию мировой политики и делать так, чтобы вне зависимости от конъюнктуры, которая возникает на международной арене, была возможность проводить свою собственную линию. России это уже удаётся, поскольку, взяв курс на защиту суверенитета, опираясь на наследие, в частности в оборонной сфере, ядерный потенциал, мы эти свои национальные интересы и суверенитет на мировой линии отстаиваем. Дмитрий Новиков Депутат Государственной думы

Парламентарий также отметил, что позиция России в отношениях с Западом сформирована всерьёз и надолго и она однозначно отражает интересы страны. В частности, санкции не достигают желаемого эффекта, что говорит о просчётах Коллективного Запада, рассчитывающего на быструю капитуляцию Москвы.

Он подчеркнул, что единственным эффективным ответом на ультиматумы Запада и Трампа в частности является усиление экономического потенциала страны. Это позволит России решать военные и оборонные задачи, расширять круг союзников и партнёров, в том числе в экономике, и таким образом увеличивать взаимозависимость с другими странами и влияние на мировую политику.