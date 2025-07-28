Трамп заявил, что сократит дедлайн для урегулирования по Украине до 10-12 дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп сократит срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10–12 дней. Об этом он сообщил после переговоров с британским премьером Киром Стармером в шотландском Тернберри.
«Я устанавливаю новый срок, примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Срок 50 дней. Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — подчеркнул Трамп.
Напомним, американский лидер заявил, что не намерен ждать 50 дней, предусмотренных для переговоров, и рассчитывает ускорить процесс урегулирования конфликта. Трамп заявил, что испытывает глубокое разочарование в российском лидере Владимире Путине. По его словам, он больше не уверен, что Москва выполнит требование США о прекращении военных действий в течение отведённых 50 дней.