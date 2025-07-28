Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 12:49
6083

Российский фондовый рынок ушёл в минус после заявления Трампа об Украине

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Индексы на Московской бирже сменили рост на снижение после высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок, отведённый на достижение перемирия на Украине.

По состоянию на 15:41 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,93% — до 2746,24 пункта. До заявления Трампа рынок демонстрировал умеренный рост в пределах 0,2%.

Создатели Южного парка принесли Трампу шутливые извинения за микропенис
Создатели Южного парка принесли Трампу шутливые извинения за микропенис

Ранее в понедельник американский лидер заявил, что не намерен ждать 50 дней, предусмотренных для переговоров, и рассчитывает ускорить процесс урегулирования конфликта. По словам Трампа, он очень разочаровался в президенте России Владимире Путине и уже не верит, что в 50-дневный срок, установленный Вашингтоном, может заставить Москву прекратить боевые действия.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar