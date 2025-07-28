Российский фондовый рынок ушёл в минус после заявления Трампа об Украине

Индексы на Московской бирже сменили рост на снижение после высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок, отведённый на достижение перемирия на Украине.

По состоянию на 15:41 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,93% — до 2746,24 пункта. До заявления Трампа рынок демонстрировал умеренный рост в пределах 0,2%.

Ранее в понедельник американский лидер заявил, что не намерен ждать 50 дней, предусмотренных для переговоров, и рассчитывает ускорить процесс урегулирования конфликта. По словам Трампа, он очень разочаровался в президенте России Владимире Путине и уже не верит, что в 50-дневный срок, установленный Вашингтоном, может заставить Москву прекратить боевые действия.