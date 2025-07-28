Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 01:55

Создатели «Южного парка» принесли Трампу шутливые извинения за микропенис

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © X / South Park

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © X / South Park

Создатели американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун с юмором отреагировали на критику Белого дома. Они принесли шутливые извинения Дональду Трампу из-за эпизода с его участием, пишет The Guardian.

В одном из эпизодов Трамп оказался в постели с дьяволом, а также и шёл по пустыне без одежды. В сюжете содержались намёки на размер половых органов президента США. В Белом доме раскритиковали это шоу и назвали его «неактуальным». Заместитель пресс-секретаря Тейлор Роджерс заявила, что «Южный парк» не интересует никого уже 20 лет. Она добавила, что сериал «выдаёт банальные идеи», пытаясь привлечь внимание.

Конгресс США затребовал «книгу» педофила Эпштейна с непристойной уликой против Трампа
Конгресс США затребовал «книгу» педофила Эпштейна с непристойной уликой против Трампа

«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего. Перед этим он долго делал комично-невозмутимый взгляд.

Паркер и Стоун отметили, что они много обсуждали этот момент с продюсерами, но не стали цензурировать сцену.

Как сообщал Life.ru, необычное изображение Трампа с реальной головой на анимированном теле появилось в 27-м сезоне «Южного парка». Создатели также затронули скандал, связанный с делом педофила Джеффри Эпштейна.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Южный парк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar