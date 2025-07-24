Имя Трампа фигурирует в документах по делу секс-преступника Эпштейна

Имя президента США Дональда Трампа фигурирует в документах, связанных с делом осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Важно подчеркнуть, что речь идёт о старых контактах, а сами упоминания основаны на непроверенных сведениях и не свидетельствуют о каких-либо правонарушениях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министерство юстиции США приняло решение не публиковать оставшиеся документы по делу. Причина этого — наличие материалов с детской порнографией и личными данными жертв. Несмотря на свои прежние заявления о полном рассекречивании, Трамп поддержал это решение.

Джеффри Эпштейн, ранее осуждённый за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, был вновь арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми. Через месяц после ареста он покончил с собой в тюрьме.