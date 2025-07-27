Конгресс США затребовал «книгу» педофила Эпштейна с непристойной уликой против Трампа

Члены палаты представителей Конгресса США из Демократической партии требуют от наследников финансиста Джеффри Эпштейна предоставить им копию так называемой книги дней рождения, в котором, по некоторым данным, содержатся непристойное стихотворение и рисунок американского президента Дональда Трампа. Соответствующее письмо направлено адвокатам, сообщает The Guardian.

ПредполагаетсяПо данным СМИ, президент США поздравил Эпштейна с 50-летием, нарисовав ему обнажённую женщину с надписью: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом». Сам Трамп отрицал, что является автором такой открытки, но конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна уверен, что «книга» финансиста может сильно повлиять на возможность контролировать шаги Белого дома касательно ситуации с Эпштейном.