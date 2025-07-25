«Смог сохранить детское любопытство»: В альбоме педофила Эпштейна нашли поздравление от Клинтона

Билл Клинтон, занимавший пост президента США с 1993 по 2001 год, отправил короткое письмо для юбилейного альбома Джеффри Эпштейна в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ознакомление с соответствующими документами.

По данным издания, помощница Эпштейна, Гислейн Максвелл, собирала поздравления от влиятельных и богатых людей. Альбом был разбит на категории, одна из которых называлась «Друзья». В эту категорию вошло около 20 поздравлений, включая небольшое послание от Клинтона, в котором отмечалось, что Эпштейн смог «сохранить детское любопытство» и стремление приносить пользу, несмотря на прожитые годы.

Помимо Клинтона, в категорию друзей Максвелл включила поздравления от модельера Веры Вонг, инвестора Леона Блэка, медиамагната Мортимера Цукермана и Дональда Трампа. Альбом фигурирует среди документов, рассматриваемых Минюстом в рамках расследования дела Эпштейна в 2019 году, отмечает WSJ.