Американский суд отказался рассекретить материалы дела финансиста-педофила Эпштейна

Федеральный суд Флориды отказал в рассекречивании материалов дела Джеффри Эпштейна, связанных с показаниями свидетелей перед большим жюри. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в электронной системе судопроизводства южного округа штата. Судья Робин Розенберг постановила, что запрос Министерства юстиции не соответствует критериям, позволяющим раскрыть эти материалы.

В конце прошлой недели генпрокурор США Пэм Бонди вместе с заместителем Тоддом Бланшем обратились в суд с просьбой обнародовать стенограммы допросов по делу Эпштейна. Большое жюри выполняет функцию предварительного следствия — вызывает свидетелей, заслушивает их показания и определяет, достаточно ли доказательств для выдвижения обвинения.

Эпштейн, арестованный в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, обвинялся в организации системы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным следствия, в период с 2002 по 2005 год он привлекал в свой особняк в Нью-Йорке десятки девушек, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет. В окружении финансиста находились многие влиятельные персоны, в том числе политики, бизнесмены и знаменитости из разных стран. Расследование прекратилось после его смерти в тюрьме 10 августа 2019 года, официально признанной самоубийством.

Согласно информации портала Axios от 6 июля, Министерство юстиции и ФБР не обнаружили доказательств шантажа со стороны Эпштейна, существования списка его клиентов или версии об убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла заявления о наличии такого перечня, пояснив, что генпрокурор Бонди имела в виду все материалы дела в целом, а не конкретный документ.