«Ярость и разочарование»: Трамп пришёл в бешенство из-за внимания к делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп крайне раздражён тем, что общественный интерес к материалам, связанным с делом финансиста Джеффри Эпштейна, затмевает недавние достижения Белого дома. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент явно в ярости. Впервые я вижу, что они (Администрация Белого дома. — Прим. Life.ru) как бы парализованы», — сказал источник.

В Белом доме рассчитывали на спокойный политический сезон, рассчитывая использовать летние месяцы для продвижения собственной повестки: был принят спорный закон о налогах, заключены новые торговые соглашения, а также достигнуты договорённости с союзниками по НАТО об увеличении военных расходов. Однако внимание прессы и публики вновь сосредоточилось на фигуре Эпштейна и обстоятельствах его смерти.

Один из чиновников пояснил изданию, что президент считает подобный фокус СМИ неоправданным. В его представлении существуют более значимые события, заслуживающие освещения. Особое раздражение вызывает тот факт, что сотрудники администрации не сумели остановить распространение различных версий, связанных с делом Эпштейна.

«Когда ты работаешь по 12–15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди обсуждают Джеффри Эпштейна, это вызывает разочарование. Именно так думает президент», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Ранее в американских СМИ были опубликованы фотографии и видеозаписи, подтверждающие факты о связях Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. Материалы включают ранее не обнародовавшиеся снимки со свадьбы Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал Эпштейн, а также кадры с модного показа Victoria's Secret 1999 года.