«Ярость и разочарование»: Трамп пришёл в бешенство из-за внимания к делу Эпштейна
Politico: Трамп в ярости из-за внимания общества к делу Эпштейна
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Президент США Дональд Трамп крайне раздражён тем, что общественный интерес к материалам, связанным с делом финансиста Джеффри Эпштейна, затмевает недавние достижения Белого дома. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Президент явно в ярости. Впервые я вижу, что они (Администрация Белого дома. — Прим. Life.ru) как бы парализованы», — сказал источник.
В Белом доме рассчитывали на спокойный политический сезон, рассчитывая использовать летние месяцы для продвижения собственной повестки: был принят спорный закон о налогах, заключены новые торговые соглашения, а также достигнуты договорённости с союзниками по НАТО об увеличении военных расходов. Однако внимание прессы и публики вновь сосредоточилось на фигуре Эпштейна и обстоятельствах его смерти.
Один из чиновников пояснил изданию, что президент считает подобный фокус СМИ неоправданным. В его представлении существуют более значимые события, заслуживающие освещения. Особое раздражение вызывает тот факт, что сотрудники администрации не сумели остановить распространение различных версий, связанных с делом Эпштейна.
«Когда ты работаешь по 12–15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди обсуждают Джеффри Эпштейна, это вызывает разочарование. Именно так думает президент», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Ранее в американских СМИ были опубликованы фотографии и видеозаписи, подтверждающие факты о связях Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. Материалы включают ранее не обнародовавшиеся снимки со свадьбы Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал Эпштейн, а также кадры с модного показа Victoria's Secret 1999 года.
В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связь с десятками девушек, некоторым из которых не было 14 лет. Он платил им наличными, а затем использовал некоторых жертв для вербовки новых. В июле 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере. Официальной причиной смерти названо самоубийство.
На прошлой неделе The Wall Street Journal опубликовало скандальный материал, в котором утверждалось, что Джеффри Эпштейн в 1996 году подарил Дональду Трампу на 50-летие рисунок обнажённой женщины с собственной подписью. Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковал публикацию, назвав её «чушью». Он также задался вопросом, почему журналисты не обнародовали само письмо, к которому, по их данным, прилагался этот рисунок. Дональд Трамп в ответ обвинил владельца издания, медиамагната Руперта Мёрдока, в распространении клеветы. Президент подал на Мёрдока в суд, требуя компенсации в размере 10 миллиардов долларов за нанесённый ущерб репутации.