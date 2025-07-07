Минюст США и ФБР раскрыли детали по делу Эпштейна и его смерти
Axios: Минюст США и ФБР не поддержали версию о шантаже и убийстве Эпштейна
Финансист Джеффри Эпштейн. Обложка © ТАСС / The Daytona Beach News-Journal
Доказательства того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, вёл «список клиентов» или был убит — отсутствуют. К таким выводам пришли Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР).
«Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления Эпштейн шантажировал влиятельных фигур, вёл «список клиентов» или был убит, говорится в служебной записке с подробным изложением выводов», — сообщает портал Axios.
Согласно видеозаписям, на территорию манхэттенской тюрьмы, где содержался Эпштейн, никто не входил. Это подтверждает вывод судмедэксперта, что финансист покончил с собой, а не был кем-либо убит. В также издании подчеркнули, что обвинения другим фигурантам дела Эпштейна предъявлены не будут. Вместе с тем следователи не смогли найти «список клиентов».
Напомним, что Эпштейн скончался в 2019 году. Новые подробности, которые стали причиной общественного резонанса, огласил основатель Tesla и соцсети X Илон Маск. В соцсетях он написал, что президент США фигурирует в документах, связанных с расследованием против Эпштейна. Позже Маск удалил публикацию, но спустя время разметил сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий.