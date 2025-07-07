Минюст США и ФБР раскрыли детали по делу Эпштейна и его смерти

Доказательства того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, вёл «список клиентов» или был убит — отсутствуют. К таким выводам пришли Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР).

«Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления Эпштейн шантажировал влиятельных фигур, вёл «список клиентов» или был убит, говорится в служебной записке с подробным изложением выводов», — сообщает портал Axios.