«Который час?» Илон Маск картинкой в соцсетях возобновил словесную войну с Трампом
Маск картинкой в соцсетях продолжил враждовать с Трампом из-за дела Эпштейна
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Илон Маск разместил в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Этот поступок стал продолжением заочной полемики между миллиардером и президентом США Дональдом Трампом.
«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — написал Маск.
Пост, опубликованный Маском в соцсети X. Фото © X / Elon Musk
Опубликованное Маском изображение содержало текст, указывающий на число арестов, связанных с делом Эпштейна.
Ранее Трамп назвал решение Маска создать в США политическую партию нелепым. Американский лидер также заявил, что бизнесмен «слетел с катушек»