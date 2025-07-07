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7 июля, 09:32

«Который час?» Илон Маск картинкой в соцсетях возобновил словесную войну с Трампом

Маск картинкой в соцсетях продолжил враждовать с Трампом из-за дела Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RKY Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RKY Photo

Илон Маск разместил в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Этот поступок стал продолжением заочной полемики между миллиардером и президентом США Дональдом Трампом.

«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — написал Маск.

Пост, опубликованный Маском в соцсети X. Фото © X / Elon Musk

Пост, опубликованный Маском в соцсети X. Фото © X / Elon Musk

Опубликованное Маском изображение содержало текст, указывающий на число арестов, связанных с делом Эпштейна.

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Наталья Демьянова
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