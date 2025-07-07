«Который час?» Илон Маск картинкой в соцсетях возобновил словесную войну с Трампом

Илон Маск разместил в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Этот поступок стал продолжением заочной полемики между миллиардером и президентом США Дональдом Трампом.