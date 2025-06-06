Американский журналист раскрыл подробности тесной дружбы Трампа и Эпштейна

Обозреватель утверждает, что Трамп и Эпштейн имели тесные связи, включая общих знакомых женского пола, пользовались одними и теми же самолётами и придерживались схожих бизнес-подходов. По словам журналиста, он видел около дюжины компрометирующих фотографий, на которых запечатлены Трамп и Эпштейн. Он особо выделил снимки, где полуобнаженные девушки сидят на коленях у Трампа, а на других фотографиях видно пятно на его брюках, вызывающее смех у группы полуобнаженных девушек.

Вокруг Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, который был обвинён в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, уже давно ходят многочисленные слухи и скандальные версии. Основатель Tesla и соцсети X Илон Маск недавно заявил, что президент США фигурирует в документах, связанных с расследованием против Эпштейна. По мнению Маска, именно это является причиной, почему материалы дела до сих пор не стали публичными. В ответ Трамп назвал Илона Маска «человеком, который потерял рассудок», но признался, что тот настойчиво пытается с ним связаться.