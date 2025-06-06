«Всё срежиссировано»: Политолог раскрыл причины ссоры «неубиваемого» тандема Маска и Трампа

Конфликт между американским миллиардером Илоном Маском и главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, был искусственно раздут. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Смотрите, я думаю, что на самом деле это демонстративная ссора, она срежиссирована. Потому что, когда Маск оказался в администрации Трампа, сразу же началась буря, волна негодования. С одной стороны, практически неограниченные финансовые ресурсы Маска, более 400 млрд долларов, с другой — административный ресурс Трампа. Этот тандем, этот союз становился практически бескомпромиссным, «неубиваемым», — сказал Блохин РИАМО.

Он отметил, что именно демократы стали инициаторами этой волны. По его словам, многие граждане подверглись давлению и манипуляциям общественным мнением, что привело к поджогам и уничтожению автомобилей Tesla по всей стране. В результате люди перестали их покупать, а акции компании резко упали, из-за чего Маск начал нести многомиллиардные убытки.

Политолог пояснил, что уже само официальное присутствие Маска в команде Трампа делало его токсичной фигурой. По мнению эксперта, ему необходимо было публично дистанцироваться от Трампа. Блохин добавил, что эти события не окажут влияния на внешнюю политику США.