«Всё срежиссировано»: Политолог раскрыл причины ссоры «неубиваемого» тандема Маска и Трампа
Политолог Блохин заявил, что конфликт Маска и Трампа раздут специально
Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / lev radi
Конфликт между американским миллиардером Илоном Маском и главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, был искусственно раздут. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Смотрите, я думаю, что на самом деле это демонстративная ссора, она срежиссирована. Потому что, когда Маск оказался в администрации Трампа, сразу же началась буря, волна негодования. С одной стороны, практически неограниченные финансовые ресурсы Маска, более 400 млрд долларов, с другой — административный ресурс Трампа. Этот тандем, этот союз становился практически бескомпромиссным, «неубиваемым», — сказал Блохин РИАМО.
Он отметил, что именно демократы стали инициаторами этой волны. По его словам, многие граждане подверглись давлению и манипуляциям общественным мнением, что привело к поджогам и уничтожению автомобилей Tesla по всей стране. В результате люди перестали их покупать, а акции компании резко упали, из-за чего Маск начал нести многомиллиардные убытки.
Политолог пояснил, что уже само официальное присутствие Маска в команде Трампа делало его токсичной фигурой. По мнению эксперта, ему необходимо было публично дистанцироваться от Трампа. Блохин добавил, что эти события не окажут влияния на внешнюю политику США.
Эксперт также подчеркнул, что SpaceX и Starlink остаются ключевыми элементами оборонно-промышленного комплекса и экономики США, поэтому не стоит утверждать, что «всему конец». По его мнению, вся эта история, скорее всего, была срежиссирована, чтобы восстановить прибыльность компании.
Напомним, что накануне в соцсетях разгорелась перепалка между Трампом и Маском. Бизнесмен поставил под сомнение возможность американского лидера победить на выборах-2024 без его поддержки. А началось всё с того, что Трамп обвинил друга в неэффективности на посту главы DOGE. Президент США не исключил возможности расторжения государственных контрактов, в том числе с компанией SpaceX, а также прекращения предоставления субсидий бизнесам Илона Маска.