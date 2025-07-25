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25 июля, 11:05

В новом сезоне мультсериала «Южный Парк» Трампа изобразили в постели с сатаной*

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © «Южный парк» / Kinopoisk

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © «Южный парк» / Kinopoisk

Создатели популярного мультсериала для взрослых «Южный Парк» начали 27-й сезон с критики президента США Дональда Трампа. В премьерном эпизоде «Нагорная проповедь» американский лидер изображён неожиданным образом: его реальная фотография накладывается на анимированное тело.

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © «Южный парк» / Kinopoisk

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © «Южный парк» / Kinopoisk

Сюжет разворачивается вокруг судебного конфликта, где родители протестуют против присутствия персонажа Иисуса в школе. Трамп находиться в одной постели с персонажем Сатаны* и угрожает жителям города судебным иском на 5 миллиардов долларов. Не забыли создатели мультсериала и упомянуть скандал президента вокруг дела педофила Джеффри Эпштейна.

«Южный Парк» - американский анимационный сериал для взрослых, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном в 1997 году. Он известен своей беспощадной критикой общественных явлений, политики, знаменитостей и социальных тенденций.

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Напомним, что ранее Life.ru публиковал кадры, которые подтверждают связь между Трампом и Эпштейном. Материалы включают ранее не публиковавшиеся фотографии со свадьбы Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал Эпштейн. Также известно, что имя Трампа фигурирует в его деле.

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Полина Никифорова
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