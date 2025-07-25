В новом сезоне мультсериала «Южный Парк» Трампа изобразили в постели с сатаной*

Создатели популярного мультсериала для взрослых «Южный Парк» начали 27-й сезон с критики президента США Дональда Трампа. В премьерном эпизоде «Нагорная проповедь» американский лидер изображён неожиданным образом: его реальная фотография накладывается на анимированное тело.

Кадр из первой серии 27-го сезона «Южного парка». Обложка © «Южный парк» / Kinopoisk

Сюжет разворачивается вокруг судебного конфликта, где родители протестуют против присутствия персонажа Иисуса в школе. Трамп находиться в одной постели с персонажем Сатаны* и угрожает жителям города судебным иском на 5 миллиардов долларов. Не забыли создатели мультсериала и упомянуть скандал президента вокруг дела педофила Джеффри Эпштейна.

«Южный Парк» - американский анимационный сериал для взрослых, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном в 1997 году. Он известен своей беспощадной критикой общественных явлений, политики, знаменитостей и социальных тенденций.