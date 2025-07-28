Трамп угрожает поставить Путину новый дедлайн для завершения СВО вместо 50 дней
Трамп хочет сократить 50-дневный ультиматум для РФ, так как не видит эффекта
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Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении поставить России новый дедлайн для завершения конфликта на Украине вместо озвученных ранее 50 дней. Об этом хозяин Овального кабинета сообщил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
«Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдёт», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, он очень разочаровался в президенте России Владимире Путине и уже не верит, что в 50-дневный срок, установленный Вашингтоном, может заставить Москву прекратить боевые действия.
Напомним, 14 июля Дональд Трамп уведомил Москву о возможном применении таможенных сборов, если разрешение украинского кризиса не будет достигнуто в течение 50-дневного периода. Помимо этого, глава Белого дома выразил готовность передать украинской стороне дополнительные системы противовоздушной обороны. Госсекретарь США Марко Рубио позже заявил, что Трамп уже теряет терпение.