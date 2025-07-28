Трамп угрожает поставить Путину новый дедлайн для завершения СВО вместо 50 дней

Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении поставить России новый дедлайн для завершения конфликта на Украине вместо озвученных ранее 50 дней. Об этом хозяин Овального кабинета сообщил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

«Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдёт», — сказал американский лидер.