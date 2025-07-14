Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot

Возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси, американский лидер Дональд Трамп сделал заявление для журналистов. Республиканец заявил, что США направят Украине комплексы Patriot.

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что Киев заплатит за различные виды военного оборудования. Президент США также выразил разочарование темпом урегулирования конфликта. По его словам, он слышит «красивые слова» от российского руководства.