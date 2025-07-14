Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 00:13

Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси, американский лидер Дональд Трамп сделал заявление для журналистов. Республиканец заявил, что США направят Украине комплексы Patriot.

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что Киев заплатит за различные виды военного оборудования. Президент США также выразил разочарование темпом урегулирования конфликта. По его словам, он слышит «красивые слова» от российского руководства.

«Ищет оправдания»: На Западе указали на важный нюанс в украинской риторике Трампа
«Ищет оправдания»: На Западе указали на важный нюанс в украинской риторике Трампа

Напомним, что ранее глава Пентагона принял решение о приостановке поставок вооружений Киеву. Заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби в начале июня направил Питу Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar