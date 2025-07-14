Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси, американский лидер Дональд Трамп сделал заявление для журналистов. Республиканец заявил, что США направят Украине комплексы Patriot.
«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп добавил, что Киев заплатит за различные виды военного оборудования. Президент США также выразил разочарование темпом урегулирования конфликта. По его словам, он слышит «красивые слова» от российского руководства.
Напомним, что ранее глава Пентагона принял решение о приостановке поставок вооружений Киеву. Заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби в начале июня направил Питу Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.