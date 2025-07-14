Шеф Пентагона остановил поставки вооружений Украине из-за истощения ресурсов
WSJ: Глава Пентагона принял решение о приостановке поставок вооружений Киеву
Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву было принято министром обороны США Питом Хегсетом на основании служебной записки от его заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Колби в начале июня направил Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она, как отмечает газета, внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.
The Wall Street Journal указывает, что записка Колби отражает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихоокеанском регионе. Он выступает за ограничение обязательств Вашингтона за пределами Азии и концентрацию усилий на противодействии Китаю, что может свидетельствовать о пересмотре приоритетов в американской оборонной политике.
Издание подчеркивает, что замглавы Пентагона «играет ключевую роль» в формировании новой оборонной стратегии США, определяющей государственные расходы и развёртывание сил на ближайшие годы.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявлял о возобновлении военной помощи со стороны США, заверяя о получении «многообещающих сигналов» от американского правительства и европейских союзников. Одновременно с этим стало известно о том, что союзники США по блоку НАТО планируют взять на себя финансирование поставок американского оружия на Украину. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе саммита альянса, прошедшего в июне.