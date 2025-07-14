Шеф Пентагона остановил поставки вооружений Украине из-за истощения ресурсов

Решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву было принято министром обороны США Питом Хегсетом на основании служебной записки от его заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Колби в начале июня направил Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она, как отмечает газета, внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.

The Wall Street Journal указывает, что записка Колби отражает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихоокеанском регионе. Он выступает за ограничение обязательств Вашингтона за пределами Азии и концентрацию усилий на противодействии Китаю, что может свидетельствовать о пересмотре приоритетов в американской оборонной политике.