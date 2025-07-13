«Ищет оправдания»: На Западе указали на важный нюанс в украинской риторике Трампа
Профессор Дизен: Трамп ищет оправдания вместо прекращения поставок оружия Киеву
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал двойные стандарты американской администрации в отношении военной помощи Украине. Своё заявление он опубликовал в социальной сети X.
«Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг «Америка превыше всего» давно в прошлом», — написал скандинавский политолог.
Дизен обратил внимание на кардинальное изменение риторики Трампа после возвращения к власти. Если ранее республиканец жестко осуждал военную поддержку Киева, то теперь его администрация, по мнению эксперта, пытается найти «уважительные причины» для временного прекращения поставок, а не отказывается от них принципиально.
Особое недоумение профессора вызвал отход от доктрины «Америка прежде всего», которая была визитной карточкой предыдущего президентского срока Трампа.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возобновлении военной помощи со стороны Соединённых Штатов и заверил, что получил «многообещающие сигналы» от американского правительства и европейских союзников. Параллельно стало известно, что союзники США по блоку НАТО возьмут на себя финансирование американского оружия, направляемого на Украину. Данное соглашение было заключено во время саммита альянса, прошедшего в июне.