«Ищет оправдания»: На Западе указали на важный нюанс в украинской риторике Трампа

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал двойные стандарты американской администрации в отношении военной помощи Украине. Своё заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Трамп критиковал Байдена за отправку оружия на Украину. Теперь администрация Трампа ищет оправдания для кратковременного прекращения поставок оружия. Лозунг «Америка превыше всего» давно в прошлом», — написал скандинавский политолог.

Дизен обратил внимание на кардинальное изменение риторики Трампа после возвращения к власти. Если ранее республиканец жестко осуждал военную поддержку Киева, то теперь его администрация, по мнению эксперта, пытается найти «уважительные причины» для временного прекращения поставок, а не отказывается от них принципиально.

Особое недоумение профессора вызвал отход от доктрины «Америка прежде всего», которая была визитной карточкой предыдущего президентского срока Трампа.