«Глупо и неэффективно»: В США заявили об отсутствии у Трампа рычагов давления на Россию

Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет сильных аргументов против России. Он отметил на своей странице в соцсети Х, что новые санкции будут такими же неэффективными, как и предыдущие. Шрайвер добавил, что о военном конфликте даже не стоит говорить.

«Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи», — написал эксперт.