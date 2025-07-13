Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 09:57

«Глупо и неэффективно»: В США заявили об отсутствии у Трампа рычагов давления на Россию

Аналитик Шрайвер: Трамп не имеет сильных аргументов против России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ lev radin

Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет сильных аргументов против России. Он отметил на своей странице в соцсети Х, что новые санкции будут такими же неэффективными, как и предыдущие. Шрайвер добавил, что о военном конфликте даже не стоит говорить.

«Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи», — написал эксперт.

Стало известно, какое важное заявление по России может сделать Трамп 14 июля
Стало известно, какое важное заявление по России может сделать Трамп 14 июля

Напомним, Трамп сообщил, что 14 июля он сделает важное заявление о России, но не уточнил, что именно скажет. Он выразил разочарование в отношении Москвы, но предложил подождать несколько недель, чтобы увидеть, что произойдёт. СМИ предполагают, что американский лидер объявит о новых санкциях против Москвы.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar