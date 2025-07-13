«Глупо и неэффективно»: В США заявили об отсутствии у Трампа рычагов давления на Россию
Аналитик Шрайвер: Трамп не имеет сильных аргументов против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ lev radin
Американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет сильных аргументов против России. Он отметил на своей странице в соцсети Х, что новые санкции будут такими же неэффективными, как и предыдущие. Шрайвер добавил, что о военном конфликте даже не стоит говорить.
«Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи», — написал эксперт.
Напомним, Трамп сообщил, что 14 июля он сделает важное заявление о России, но не уточнил, что именно скажет. Он выразил разочарование в отношении Москвы, но предложил подождать несколько недель, чтобы увидеть, что произойдёт. СМИ предполагают, что американский лидер объявит о новых санкциях против Москвы.