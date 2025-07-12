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11 июля, 21:15

Стало известно, какое важное заявление по России может сделать Трамп 14 июля

Bloomberg: 14 июля Трамп может объявить о новых санкциях против России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ noamgalai

Ожидается, что президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о возможных санкциях в отношении России и расширении военной поддержки Украине. Информацию предоставил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, ссылаясь на источники, осведомлённые о ситуации в Белом доме.

По словам Салливана, возможны два сценария развития событий: введение новых ограничительных мер против России или увеличение поставок вооружений Киеву. При этом он отметил, что недавняя встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может свидетельствовать о другом подходе.

«Можем услышать о введении санкций против РФ. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — сказал Салливан.

Обозреватель подчеркнул, что ключевым моментом является наличие конкретных решений от Белого дома, а не просто заявлений о переговорах. От этого будет зависеть, стоит ли ожидать изменений во внешнеполитической стратегии США в отношении России и Украины.

Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России
Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

Ранее обозреватель Евгений Умеренков рассказал о двух сценариях важного заявления «короля интриги» Трампа о России. Он также отметил, что заявление может касаться двух ключевых тем: новых санкций против Москвы и военной помощи Киеву. По данным Reuters, США готовы выделить Украине оружие на 300 миллионов долларов, включая ракеты для ЗРК Patriot. Однако Bloomberg отмечает, что сами США испытывают дефицит систем Patriot, и даже помощь союзников вряд ли покроет потребности Незалежной.

Антон Голыбин
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