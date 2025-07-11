«Серьёзное противостояние»: Американист раскрыл содержание важного заявления Трампа по России

Американский Конгресс может поддержать курс, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и ужесточить санкции в отношении российской нефтяной отрасли. Однако новые ограничения вряд ли будут жёсткими и бескомпромиссными, чтобы не задеть экономические интересы стратегических партнёров США, таких как Китай и Индия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт указывает на внутренние разногласия в окружении американского лидера. По его словам, в команде Трампа формируются два противоположных лагеря: сторонники усиления санкционного давления и те, кто настаивает на более прагматичном подходе и возобновлении переговоров с Москвой.

«В администрации Трампа идёт очень серьёзное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил Дудаков в беседе с газетой «Взгляд».

Он также отметил важность прошедших переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио, расценив их как возможный сигнал к пересмотру американского подхода к корням украинского конфликта. Однако аналитик призвал не ждать прорывных заявлений от Трампа, напоминая, что подобные обещания уже звучали ранее, но пока не привели к существенным переменам. При этом он не исключает, что глава Белого дома всё же может сделать неожиданный шаг — если политическая конфигурация внутри его команды изменится.