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Регион
11 июля, 07:12

Лавров сообщил, что напомнил Рубио о позиции Путина по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

О неизменности российской позиции по украинскому вопросу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Об этом дипломат заявил на на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

«Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент (РФ Владимир. — прим. Life.ru) Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом (США Дональдом. — прим. Life.ru) Трампом», — сказал он.

«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину
«Это ребята ещё те»: Жест Рубио в сторону Лаврова взволновал Украину

Напомним, что Лавров и Рубио встретились перед началом Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. Краткий разговор прошёл «на ногах» в позитивной атмосфере. На видео, видно, как дипломаты обмениваются словами, пожимают руки и расходятся по своим местам.

Милена Скрипальщикова
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