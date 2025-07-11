Лавров сообщил, что напомнил Рубио о позиции Путина по Украине

О неизменности российской позиции по украинскому вопросу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Об этом дипломат заявил на на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

«Мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент (РФ Владимир. — прим. Life.ru) Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом (США Дональдом. — прим. Life.ru) Трампом», — сказал он.