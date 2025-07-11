Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко пообщался «на ногах» с госсекретарём США Марко Рубио перед началом встречи Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре.

На видео, распространённом МИД РФ, видно, как Лавров и Рубио о чём-то беседуют перед заседанием, после чего жмут руки и расходятся по местам. Короткий разговор прошёл в позитивной атмосфере.